/639403/لسماع--الشهود-تأجيل-محاكمة-المتهم-بقتل-طفل-أوسيم-لـ10-أكتوبر

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل «فهد»، الشهير إعلاميًا بـ"طفل بشتيل" إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل؛ لسماع الشهود.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جريمة «طفل بشتيل»

وكانت تلقت النيابة العامة، بلاغًا من والد الضحية يوم الثامن من شهر يناير 2021 بغياب نجله البالغ من العمر 8 سنوات منشقته بأوسيم منذ اليوم السابق على الإبلاغ بعد خروجه منه لشراء حاجة له.

وبإجراء رجال المباحث تحرياتها، نتج عن مرافقة المتهم المجنيَّ عليه قُبيل اختفائه فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة وأنه اعتاد اصطحاب المجني عليه إلى مدرسته، ويوم الواقعة طلب المجني عليه منه اصطحابه إلى مسكنه -أي مسكن المجني عليه- فقصد به وحدة سكنية موهمًا إيَّاه قضاءهما وقتًا في اللعب سويًا، فهتك عرضه ثم قتله بعدما حاول المجني عليه مقاومته.

وانتقلت النيابة العامة إلى الوحدة السكنية محل الواقعة لمعاينتها وناظرت جثمان المجني عليه فيها، وسألت حارس العقار الكائنة به فأكد مشاهدته المجني عليه صحبة المتهم يوم الواقعة، إذ صعدا إلى مسكن شقيقة المتهم -محل الواقعة.

تحريات المباحث

وأكدت تحريات رجال المباحث النهائية ارتكاب المتهم الواقعة على هذا النحو.

وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وانتداب «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث وفحصها.

كما أمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط مكان الواقعة وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.