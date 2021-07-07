/639412/صدمة-داخل-صفوف-البرازيل-قبل-مواجهة-الأرجنتين-في-نهائي-كوبا-أمريكا-2021

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم الأربعاء، غياب الدولي البرازيلي جابريال خيسيوس عن مباراة نهائي بطولة أمم أمركيا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، أمام منتخب الأرجنتين، وذلك بسبب إيقافة لمبارتيين.

حصول خيسوس على الكارت الأحمر

حصل الدولي البرازيلي جابريال خيسيوس على الكارت الأحمر في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، ولذلك حصل على عقوبة توقف لمدة مبارتيين، المباراة الأولى كانت في مباراة نصف نهائي البطولة أمام منتخب بيرو والتي انتهت بفوز منتخب البرازيل بهدف دون رد، والمباراة الثانية ستكون في نهائي البطولة أمام منتخب الأرجنتين.

أخرج حكم مباراة منتخب البرازيل ومنتخب تشيلي، في منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، الكارت الأحمر مباشرة للبرازيلي جابريال خيسوس، وذلك بسبب التدخل القوي على أوجينيو مينا نجم منتخب تشيلي، وأكمل منتخب البرازيل المباراة بـ 10 لاعبين فقط، إلا أنهم استطاعوا تحقيق الفوز على نظيرهم التشيلي بهدف دون رد.

طرد خيسوس في النسخة السابقة من كوبا أمريكا

الجدير باذكر أن جابريال خيسوس، حصل على الكارت الأحمر في النسخة السابقة لبطولة كوبا أمريكا، وذلك في مباراة منتخب بلاده امام منتخب بيرو، وانتهت المباراة بفوز منتخب البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز خيسوس الهدف الثاني لمنتخب البرازيل ولكنه حصل على الكارت الأحمر قبل مرور 20 دقيقة من عمر المباراة، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لمباراة نهائي كوبا أمريكا 2021:

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام منتخب الأرجنتين في نهائي الكوبا أمريكا

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

في خط الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي

في خط الوسط : كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا

في خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - ريتشارلسون - روبرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام منتخب البرازيل في نهائي الكوبا أمريكا

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

في الدفاع: ناهول مولينا – خيرمان بيتزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليفيكو

في الوسط: رودريجو دي بول – جيدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو

في الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو ماريتينيز – نيكولاس جونزاليس.