/639421/رسميا-محمد-اللقاني-يعلن-عن-قائمة-منتخب-الطائرة-للمشاركة-في-بطولة-بولندا

أعلن محمد اللقاني رئيس الجهاز الفني لمنتخب رجال كرة الطائرة، عن قائمة لاعبي المنتخب للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 8 يوليو الجاري، وتنتهي يوم 12 يوليو الجاري، وتقام تلك البطولة لاستعداد المنتخبات للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة الطائرة.

واستقر اللقاني عن قائنة اللاعبين المشاركين في بطولة بولندجا الدولية الودية، والتي تنطلق غدا الخميس، ضمن استعداد المنتخبات لبطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة، وجاءت قائمة منتخب الطائرة للمشاركة في بطولة بولندا الدولية كالتالي:

قائمة منتخب كرة الطائرة

١- هشام يسري ٢- أشرف اللقاني ٣- أحمد فتحي ٤- أحمد القطب ٥- عبد الرحمن سعودي ٦- محمد عبد المحسن ٧- محمد مجدي الجون ١٦- محمد علي المهدي ٨- أحمد سعيد ٩- عبدالحليم عبو ١٠- مصطفي محمد دبشه ١١- أحمد محمد ضياء ١٢- محمد مصطفي لعبه ١٣- محمد رضا عبد المجيد ١٤ - أحمد عزمي

انطلاق بعثة منتخب الطائرة فجر الخميس

وتنطلق بعثة منتخب كرة الطائرة فجر غدا الخميس في تمام الساعة الثالثة إلاغ ربع صباحا، إلى بولندا، لبدء فعاليات بطولة بولندا الدولية الودية لكرة الطائرة، ضمن استعدات المنتخبات لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة، وتضم البعثة بجانب اللاعبين، الجهاز الفني للمنتخب بالإضافة إلى الجهاز الطبي، والجهاز الإداري، ويعرض دوت الخليج أسماء الأجزة الثلاثة المسافرين إلى بولندا:

قائمة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية

شملت قائمة البعثة المسافرة إلى بولدندا للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية، كل من: محمد المهدي رئيس البعثة، ومحمد اللقاني المدير الفني للمنتخب، بالغضافة إلى محمد بخيت المدرب العام للمنتخب، وهاني سمير المحلل التقني، وإيهاب طنطاوي المسئول عن العلاج الطبيعي الخاص باللاعبين، وهاني فكري المدير الإداري بالمنتخب.

تألق ناشئات وادي دجلة لكرة الطائرة

نجح هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني لفريق ناشئات كرة الطائرة تحت 14 عام بنادي وادي دجلة، قيادة الفريق نحو التتويج ببطولة العالم، ويواصل مصيلحي تحقيق الإنجازات مع الفريق، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة ناشئات فريق وادي دجلة لكرة الطائرة تحت 14 عام، ويعرض دوت الخليج القائمة، والتي تضم كل من: