هالة زايد: بدء صرف التعويضات للمستحقين ضمن «التعويض عن مخاطر المهن الطبية»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بدء صرف التعويضات اليوم الأربعاء، للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلى أو جزئى أثناء تأدية عملهم.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهورى، سيتم صرف التعويضات للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعى من شهر فبراير عام 2020 أى منذ ظهور أول حالة كورونا فى مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت الوزيرة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وثمنت وزيرة الصحة والسكان تلك الخطوة والتى تعد سابقة تاريخية فى القطاع الصحى، مشيرة إلى أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

ولفتت إلى أنه سيتم صرف وتحويل المبالغ الكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، وذلك للتسهيل عليهم، وفى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنها ترأست أمس، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسى للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات، وذلك بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور المستشار ياسين ضيف الله، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وسعد امين نائب الرئيس التنفيذى لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وشريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، والمحاسب محمد عبد المقصود، معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، كما حضر أيضًا المستشار أحمد حفنى، المستشار القانونى بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذى للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.