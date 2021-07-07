وزير النقل يناقش تشغيل القطار الكهربائى خلال زيارته لفرنسا

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه السفير علاء يوسف، سفير مصر فى فرنسا، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق والوفد المرافق له، بالسيدة لورانس باتيل الرئيس التنفيذى لشركة RATP Dev، والتى تقوم حاليا بادارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، كما تم توقيع عقد ادارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT (السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان).





وتناولت المباحثات خطة تحسين إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، وكذلك الاستعداد لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان، كما تم مناقشة رفع عوائد وإيرادات الخط الثالث والقطار الكهربائى من الأنشطة التجارية والإعلانية.

بعدها قام الوزير يرافقه السفير المصرى بالقاهرة ورئيس الهيئة القومية للأنفاق والوفد المرافق له بزيارة الخط الأول لمترو باريس والذى تم وضعه بالتشغيل منذ عام 1900 ميلادية، حيث قامت السيدة لورانس باتيل باستعراض الإجراءات التى اتخذتها الشركة لتطوير الخط بشكل كامل وتحويل نظام القيادة بقطارات الخط الى النظام الاتوماتيكى بدون سائق ثم استقل وزير النقل القطار من محطة جورج الخامس وحتى محطة الباستيل، حيث تفقد سيادته مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط والذى يتم تشغيله بمعرفة شركة RATP

وجدير بالذكر أن الشركة الفرنسية تعمل فى أكثر من ثلاث عشر دولة على مستوى العالم، وتقوم بتشغيل عدد 22 خط مترو حول العالم وعدد 20 خط ترام وعدد 12000 أتوبيس، وعدد 5 خطوط قطارات باجمالى عدد 16 مليون راكب يوميا.