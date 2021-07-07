وزيرة الصحة: نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام لتطعيم 40 مليون مواطن

وأشارت وزيرة الصحة، فى مستهل استعراضها للموقف، إلى حدوث انخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك معدلات الوفاة به، موضحة معدل التغيير فى أعداد الإصابات بالمحافظات خلال الأسبوع الوبائى الـ 26.
وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود الدولة فى تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا محليًا، بالتعاون والتنسيق مع شركة سينوفاك الصينية، منوهة إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مصنع شركة فاكسيرا، ليشهد إنتاج أول مليون جرعة من هذا اللقاح.
وأشارت إلى أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام الحالى، لتطعيم 40 مليون مواطن، مستعرضة بيانًا بكميات المواد الخام من لقاح سينوفاك المقرر توريدها ومواعيد استلامها.
وتطرقت الوزيرة إلى موقف الإصابات بالفيروس على مستوى دول العالم فى ظل المتحور دلتا.. كما تناولت موقف توافر الأكسجين فى ظل جائحة كورونا، موضحة أن إجمالى المخزون الاستراتيجى بلغ حوالى 2.3 مليون لتر، وأنه تم الوصول الى مرحلة الاستقرار فى الإمداد للأكسجين السائل.
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