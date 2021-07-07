مدبولى: «حياة كريمة» أعظم المشروعات فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل الجهات التى ساهمت وشاركت فى تنظيم هذا الحدث، وكذلك التجهيز لانطلاقة هذا المشروع الكبير، سواء مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، وكذلك القطاع المدنى، مضيفا: "هذا الحدث أعطى انطباعًا عن قدرة واستعداد الدولة المصرية لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، والذى سيغير حياة نحو 60 مليون مواطن مصرى فى الريف بمشروعات تصل تكلفتها لحوالى 700 مليار جنيه".

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالحدث الكبير الذى فخر به الجميع، وهو افتتاح قاعدة 3 يوليو، موجهًا الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، على التنظيم الهائل، وكذلك ما تزخر به قواتنا المسلحة من قوة وعتاد، فهى بحق سيف الوطن ودرعه، مؤكدًا أن قاعدة "3 يوليو" هى قاعدة جديدة تضاف لقدراتنا فى إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية.

كما أشار مدبولى خلال الاجتماع إلى حضوره إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم "فاكسيرا ـ سينوفاك.. صنع فى مصر" داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتوجه بالشكر لوزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، والخبراء بمصنع فاكسيرا، وكل المشاركين فى هذا الإنجاز الكبير، الذى يدعم قدرة مصر فى مجال توطين صناعة الأمصال واللقاحات، وكذلك قدم الشكر للحكومة الصينية التى تتعاون معنا بهدف المشاركة فى تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا وطنيًا، وكذا موافقة الجانب الصينى على مضاعفة توريد المادة الخام التى تكفى لإنتاج 80 مليون جرعة، بما يعكس متانة وعمق العلاقات التى تربط بين قيادتى حكومتى مصر والصين.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى استعراض نتائج الزيارة التى قام بها إلى محافظتى الأقصر وأسوان، وما تضمنته من تفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، استعداداً لاحتفالية الافتتاح، حيث توجه بالشكر لكل من ساهم فى هذا العمل، كما وجه برصد أية ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال، بالإضافة إلى تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والاستماع إلى مطالب العديد من المواطنين خلال مسار الزيارة للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع به تفاصيل وتحديات كبيرة، لكن له مردود إيجابى كبير على المصريين.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى مدينة أسوان الجديدة، والتى تتمتع بموقع ساحر وبها "كورنيش" يقع على واجهة نيلية مُبهرة، تضاهى أفضل المدن السياحية فى العالم، مؤكدا أن المشروعات التى يتم إنجازها بالمدينة تمثل نقلة حضارية بكل المقاييس.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الحفاظ على استدامة هذا الإنجاز الكبير، موجها الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ما يبذله المسئولون بها من أجل تنفيذ مثل هذه المشروعات على أكمل وجه.

من جانبه، وفى هذا السياق، أكد وزير السياحة والآثار أن هناك إنجازًا كبيرًا تحقق فى مدينة أسوان الجديدة، وأنه لمس بنفسه ذلك خلال زيارته الثانية للمدينة، مُشيرًا إلى ضرورة أن تتولى وزارة الإسكان التنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن الترويج للمدينة من أجل الاستغلال الأمثل لها.

كما أشار مدبولى خلال اجتماع الحكومة، إلى الحدث الثقافى الأبرز وهو افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب منذ أيام، مشيدا بما شهده الحدث من تنظيم على أعلى مستوى، وموجها الشكر لوزارة الثقافة التى تولت التنظيم فى ظل جائحة كورونا، كما ثمن الإقبال الكبير من جانب المواطنين، والذى تعكسه مؤشرات التردد اليومى، والالتزام بالإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الزوار من الفيروس.

وخلال الاجتماع، وجهت وزيرة الهجرة الشكر لوزير العدل على قراره إعفاء أسر المتوفين فى حادث قبرص، نتيجة للحرائق التى اندلعت فى عدد من المناطق هناك، من تكلفة تحليل الـ DNA الذى طلبته الحكومة القبرصية بشأن التعامل مع المتوفين.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزيرى السياحة والآثار والطيران المدنى بهدف تيسير عودة المصريين العالقين فى الإمارات والراغبين فى العودة إلى القاهرة، بعد عدم تمكنهم من السفر إلى السعودية، فى أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، موضحة أنه حتى أمس سجل 1260 مواطنا من المواطنين العالقين رغبتهم فى العودة.