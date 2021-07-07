وزير التعليم: الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بحقوقهم في كافة مجالات الحياة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى بدورها لتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لصالح دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وتمثل ذلك في عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لذلك خصصت الوزارة في خطتها لتطوير التعليم برامج متعددة لخدمة ذوي الاحتياجات.

جاء ذلك في كلمة للدكتور شوقي خلال توقيع بروتوكول تعاون اليوم الأربعاء بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان والاتحاد النوعي للأندية الروتاري في مصر، لدعم جهود الوزارة لتقديم تعليم متميز للتلاميذ ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح الوزير أنه بناءً على الأهداف المشتركة بين الثلاثة أطراف تم إعداد هذا البروتوكول لدعم جهود الوزارة في إمدادها بأدوات غرف مصادر وفق القائمة المعدة من الوزارة بعدد 30 غرفة مصادر وتدريب توعوي عن الدمج وفق الحقيبة التدريبية المعدة بوزارة التربية والتعليم.

من جهته، أكد حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان حرص البنك على المشاركة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في العديد من المجالات وعلى رأسها الاهتمام بالبيئة المحيطة لذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، رحب المهندس ياسر نشأت محافظ المنطقة الروتارية بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا على أهمية دور الاتحاد النوعى لأندية الروتارى فى دعم العملية التعليمية، وأن يكون هناك حق لكل طفل في الحصول على تعليم ذي جودة، بما في ذلك التلاميذ ذوي الاحتياجات.