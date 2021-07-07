موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت .. بوابة مصر الرقمية

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محمد سياف - ابو ظبي - وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا والذي تضمن البدء في تسجيل المواليد في بطاقة التموين وإتاحة ذلك عن طريق النت عبر بوابة دعم مصر ، وبوابة مصر الرقمية، إضافة إلى إمكانية تسجيل أشخاص جدد من جميع الفئات المستحقة من محدودي الدخل والأكثر احتياجاً، ممن تتوفر فيهم الشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة، وفي هذه المقالة سنستعرض طريقة وخطوات إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية غبر بوابة مصر الرقمية.

تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت

إضافة المواليد الجدد في بطاقات التموين والفئات المستحقة

أوضح وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، أنه تم البدء في تنفيذ القرار رقم 62 المعدل لعام 2021 والذي تضمن شروط جديدة بشأن تسجيل المواليد في بطاقة التموين واستخراجها بالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للمرتبات بـ 2400 جنيه، وأشار مصيلحي إلى أنه تم تفعيل موقع بوابة مصر الرقمية إضافة لبوابة دعم مصر من أجل استخراج وإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية والفئات المستحقة، حيث تم رفع عدد أفراد الأسرة في البطاقة التموينية لأربعة أفراد كحد أقصى.

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تتمثل خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين عن طريق الإنترنت عبر بوابة مصر الرقمية في التالي:

تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية

اختيار سجل حساباً جديداً.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

كتابة أسم الأم لصاحب البطاقة.

وثم اختيار خدمات التموين.

وثم الضغط على إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينياً.

اختيار ابدأ الخدمة.

إدخال الاسم الرباعي للابن / ة المراد إضافتها.

كتابة الرقم القومي الخاص بالابن / ة.

وأخيرًا تحديد صلة القرابة، واختيار ضم أبناء، ثم الضغط على كلمة إضافة.

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