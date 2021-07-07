محمد الحسيني: دعم استقرارالدولة المصرية مسئولية الجميع..ويجب تصدير صورة ايجابية لحياة كريمة «صور فيديو»

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قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن محافظة كفر الشيخ صدرت لنا مشهد إيجابي من خلال القيادات الموجودة بها والاجابات الفنية التي يقدموها للسادة للنواب، موضحا ان ذلك يدل على انهم يعملون بشكل جاد على الأرض.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد الحسيني بشأن ادراج بعض قرى مطوبس بحياة كريمة جاء ذلك خلال لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد العمودي، بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين. مبادرة حياة كريمة وأضاف النائب محمد الحسيني ان دعم واستقرار الدولة المصرية مسئولية الجميع، مشيدا بمبادرة حياة كريمة وأن ما يتم فيها لم تشهده مصر من قبل، و وضع النائب محمد على عاتق كل مواطن بتسديد الصورة الإيجابية للاخر وأن يتم ابراز تلك الاعمال الإيجابية على ارض الواقع .

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