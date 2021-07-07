محمد الصمودي : تجاهل اللجان المختصة إعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات بحياة كريمة بمطوبس«صور وفيديو»

/639428/محمد-الصمودي--تجاهل-اللجان-المختصة-إعداد-ملف-التطوير-لإدراج-بعض-المشروعات-بحياة-كريمة-بمطوبسصور-وفيديو

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، انه تم إدراج مركز مطوبس بمشروعات حياة كريمة وتدبير الاعتمادات المالية لها، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي أن يتم العمل بمشاركة القيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل عمل تطوير ملموس يلمسه المواطن وذلك هو الهدف من المبادرة.

جاء ذلك أثناء مناقشة تناقش لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ طلب الاحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد العمودي، بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين.

وأضاف النائب محمد سعد الصمودي أنه تم إنشاء لجان لحصر متطلبات القرى، وتم التواصل مع النمواطنين بمركز مطوبس، ولكن هذه اللجان لم يكن لها دور فعال على أرض الواقع، منوها أنه تم تجاهل مناطق مستحقة من المشروع، وعلى الجانب الأخر اُدرجت مراكز كنوع من المجاملات.

وأشار النائب الصمودي إلى أنه توجه لوزارة التنمية المحلية، من أجل الحصول على برنامج تطوير لمركز مطوبس، موضحا أن هذا البرنامج كان به أعمال مرصودة بقيمة تفوق 6 مليار جنيه، ولكن هذا الرقم لم يكن حقيقي ، حيث أنه تضمن أعمال تم تنفيذها بتكلفة 2 مليار جنيه، كمشروعات تبطين الترع.