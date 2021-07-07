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أحمد السجيني أحد المحافظين قال لي : مبادرة "حياة كريمة" جاءت سترغطاء للمحافظين والمسئولين«صور»

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قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ: "مبادرة حياة كريمة مبادرة تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطن، ومركز مطوبس فيه 350 ألف نسمة، وموضوع المشروعات التي يتم ضمها أو كانت يتم تنفيذها وتم ضمها، فذلك لتتكامل مع بعضها، وتشمل المبادرة إنشاء 5 مجمعات خدمية، وكذلك مدارس ومستشفيات، وكذلك محور سكن كريم، وندعو الجميع بأن أي حالات تستحق سكن كريم يتم إرسالها لنا وستدرج". 

دوت الخليج يرصد مناقشات لجنة الادارة المحلية لطلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة كفر الشيخ 

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جاء ذلك خلال  لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ  لمناقشة العديد من طلبات  الإحاطة ومنها طلب الإحاطة  المقدم من السيد النائب محمد سعد العمودي، بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين.

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حياة كريمة 

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مبادرة حياة كريمة مبادرة تنموية كبيرة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن، فكل التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذه المبادرة.

وتابع السجيني: "أحد المحافظين في الصعيد، قال لي مبادرة حياة كريمة جاءت ستر غطاء للمحافظين والمسئولين، وكذلك النواب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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