فيديو- بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى السودان

جدة - نرمين السيد - أقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.





من جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى. يأتى ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيداً لعمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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