بالأسماء.. التشكيل الجديد لهيئة قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - يشكل المجلس الأعلى للهيئة من المستشارين الأتية أسماؤهم: - المستشار حسين مصطفى فتحى.. رئيس الهيئة. - المستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنين خضره.. نائب رئيس الهيئة. - المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة.. نائب رئيس الهيئة. - المستشار أيمن محمد حسن البقلاوی.. نائب رئيس الهيئة. - المستشار محمد عبده حسن البراوى.. نائب رئيس الهيئة. - المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل.. نائب رئيس الهيئة. - المستشار عبد الفتاح عبد الحميد على شعيب.. نائب رئيس الهيئة. ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2021/7/1، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.

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