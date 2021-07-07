انت الان تتابع تفاصيل خبر المخالفات المرورية وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كلنا يعلم أن المخالفات المرورية أكثر ما يقلق مالكي السيارات على الطريق سواء الملاكي أو النقل و غيرها، حيث تلتقط الرادارات على الطرق العديد من المخالفات المرورية لسائقي السيارات دون علمهم، ليفاجئوا بغرامات مالية بمبالغ كبيرة مسجلة عليهم، ونظراً لمنظومة التكنولوجيا المتطورة والتقدم العلمي الحادث في مختلف الهيئات والجهات الحكومية قررت وزارة الداخلية المصرية طرح العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، و خصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا، وفى إطار محاولة الدولة منع التكدس البشري بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، و فيما يلي سنعرض على حضراتكم عدة طرق للكشف عن مخالفات المرور بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال خدمات النيابة العامة

يقدم موقع النيابة العامة الإلكتروني العديد من الخدمات منها الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2021 برقم اللوحة الخاصة بالسيارة أو الدراجة البخارية، بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى من بينها الاستعلام عن قيم مخالفات المرور المسجلة على كافة أنواع الرخص إلكترونيا، بالإضافة للاطلاع على المخالفات المسجلة إلكترونيا، ويأتي هذا ضمن إطار حرص الدولة على رقمنة الخدمات للحد من التكدس والتزاحم في ظل انتشار فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

من خلال الدخول على موقع النيابة العامة المصرية من هنا.

ثم اختيار خدمات نيابة المرور.

ثم تحديد الاستعلام ثم اختيار مخالفات رخص المركبات.

تحديد الإدارة المرورية التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

ثم إدخال بيانات مالك السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عنها

إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة أرقام وحروف.

ثم اضغط على إجمالي المخالفات.

ثم سيظهر لك على الشاشة إجمالي قيمة المخالفات والرسوم القضائية المستحقة عليها.

ثم اضغط على طلب استخراج شهادة بالغرامات.

سيظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

طرق سداد المخالفات المرورية

توفر هيئة النيابة العامة التابعة لوزارة الداخلية العديد من طرق سداد المخالفات المرورية أما عن طريق الدفع إلكترونيا من خلال بطاقة الائتمان أو نقدا عند التسليم أومن خلال ماكينة فوري، ويتطلب إدخال الرقم القومي ورقم الموبايل، بالإضافة للجزء الرقمي من لوحة السيارة، وتدفع الرسوم بالقيمة المقدرة للمخالفات المرورية، ومن ثم ترسل شهادة المخالفات على عنوان منزلك بعد مرور 4 أيام عمل فقط، لمالكي السيارات النقل والأجرة والملاكي.