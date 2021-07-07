محمد رمضان يحتفل بتخطي 12 مليون مشترك عبر اليوتيوب

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دوت الخليج يسعرض احتفال محمد رمضان بوصوله إالى 12.9 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

نشر الأسطورة محمد رمضان، بوستر عبر موقع انستجرام» يظهر به ممسكا بفهد وعلق عليها: “الحمدلله قناتي الرسمية على اليوتيوب تخطت ال 12.9 مليون مشترك و4 مليار و100 مليون مشاهدة” رافعا هشتاج “ثقة في الله نجاح”.

وكان قد احتفل رمضان منذ ساعات قليلة بوصولة 3 مليار مشاهدة على موقع تيك توك بهذا من خلال نشره صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "هاشتاج محمد رمضان تخطى ال 3 مليار مشاهدة على تيك توك.. الحمدلله".

أغنية باي باي حبيبي لمحمد رمضان

وطرح رمضان مقطع فيديو جديد من داخل مدينة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ظهر خلاله برفقة أحدهم وهو يغني مطلع أغنيته الجديدة «باي باي حبيبة»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره "باي باي حبيبة.. ابقوا متابعين".

محمد رمضان يتألق في رمضان 2021 بمسلسل موسى

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وتدور أحداث المسلسل في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، وتناقش أحداث دارت خلال الحرب العالمية الثانية، وقضية الفيضان الذي أغرق عدد من القرى قبل السد العالي، وتسبب في هجرة سكان الصعيد، بالإضافة إلى أزمة وباء الكوليرا التي حلت بمصر وحريق القاهرة الكبرى.