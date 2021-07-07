رسميا.. ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائي بطولة باشتاد

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استطاعت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ "فتاة مصر الذهبية"، التغلب على نظيرتها الأوكرانيةكوزلوفا كاترينا، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة باشتاد المقامة بالسويد.

ميار شريف تواصل تحقيق الإنجازات وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة باشتاد

نجحت ميار شريف المصنفة الـ 119 عالميا، في الفوز على الأوكرانية كوزلوفا كاترينا المصنفة الـ 157 عالميا، بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 7/6، 6/0، لتتأهل بذلك إلى الدور ربع النهائي من بطولة باشتاد المقامة بالسويد، وتستعد ميار شريف لخوض أولمبياد طوكيو 2021، حيث تعد هي أول سيدة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد، ويعرض دوت الخليج مشوار تأهل الدولية المصرية ميار شريف:

مشوار ميار شريف في بطولة باشتاد

نجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ فتاة مصر الذهبية والمصنفة الـ 119 عالميا، في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة باشتاد المقامة في السويد، وانتهت البمارة بنتيجة شوطين مقابل شوط، لصالح ميار شريف، وتسعى الدولية المصرية بالتتويج ببطولة باشتاد، ورفع رصيد بطولاتها.

تتويج ميار شريف بالميدالية الفضية

التقت ميار شريف مع منافساتها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا" المصنفة الـ 125 عالميا، في لقاء نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، وذلك من الاستعدات الخاصة بأولمبياد طوكيو 2021، وانتهت المبارة بفوز الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنهائي البطولة، وتوجت بالميدالية الذهبية، بينما حصلت ميار شريف على الميدالية الفضية، ويعرض دوت الخليج مشوار تأهل ميار شريف:

مشوار تأهل ميار شريف إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس

الجدير بالذكر أن الدولية المصرية ميار شريف، تأهلت إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، وذلك بعدما استطاعت التغلب على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا في المباراة التي جمعتهم في ربع النهائي من البطولة، وحسمت فتاة مصر الذهبية المباراة لصالحه بنتيجة 2/0(6-3 ، 6-3)، وتأهلت بذلك إلى نصف نهائي البطولة أمام الإسبانية كريستينا بوسكا وتمكنت الدولية المصرية ميار شريف من التغلب على الإسبانية كريستينا بوسكا بنتيجة 2/0(6/4،6/3)، وتأهلت بتلك النتيجة إلى نهائي البطولة أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، واستطاعت الأوكرانية التتويج بالبطولة، وتوجت ميار شريف بالميدالية الفضية، بعد حصولها على المركز الثاني.