صفقة سوبر على أعتاب الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير مغربية عن إلحاح نادي الزمالك للتعاقد مع بن مالانجو لاعب الرجاء، مشيرة إلى أن المفاوضات توقفت بسبب رفع المطالب المالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووفقاً لصحيفة المنتخب المغربي، فإن مسؤولي الزمالك استفسروا عن طلبات نادي الرجاء من أجل التعاقد مع بن مالانجو.

وواصلت: "وكيل مالانجو رفع سقف المطالب المالية، قيمة اللاعب تساوي 4 ملايين دولار، الأمر الذي جعل مسؤولي الزمالك يتوقفون عن المفاوضات".

كما أوضحت الصحيفة أنه سيكون من الصعب على الرجاء التخلي عن خدمات مالانجو، إلا في حال كان العرض المادي مغرياً، حتى يدعم الفريق بلاعبين جدد بعد التخلي عن مهاجمه.

فيما أن الزمالك يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، حصيلة 27 مباراة

الجدير بالذكر أن انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكنور محمد أسامة، خضوع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض للفحوصات لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة، وخاصة في مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق مصر المقاصة، والتي انتهت بنتيجة 1/0 لصالح الفارس الأبيض.