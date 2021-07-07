الحركة بركة.. مشروع تخرج لطلاب كلية الإعلام عن أهمية الصحة البدنية

جدة - نرمين السيد - قررت 9 طالبات من كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية، أن يكون مشروع تخرجهم متخصص فى إبراز أهمية الرياضة والاهتمام بالصحة البدنية بشكل عام، تحت مسمى "الحركة بركة"، فهم أرادوا أن يستهدفوا الفئة العمرية الكبيرة وليس الأطفال أو الشباب، فهى حملة تشجيعية وتحفيزية لمن يدركون بالفعل أهمية الرياضة ولكن يهزمهم كسلهم.





وأوضح الطلاب فى مشروعهم: "صحة جسمنا من أهم المشاريع التى يمكن أن نستثمر فيها، فالكثير منا يستثمر أمواله ويربطها بشهادة فى البنك لتعطيه عائد مادى كل شهر ولكن عندما يكون الاستثمار فى جسمنا يكون مربح أكثر لأن العائد منه ليس مادى ولكن دنيوى، وإنه استثمار ليس له نهاية وفائدته تدوم وندركها خصيصًا مع تقدم العمر".

وأضافوا: "جميع الأطباء المتخصصين يصرحوا بأن كل رياضة أو حركة يقوم بها الفرض ويحافظ عليها بانتظام تعطيه فائدة ملحوظة فى الشكل الخارجى، وأيضًا الصحة الداخلية، وتستمر معه طوال حياته، فالشخص ذو الأربعون الرياضى من الصعب معرفة عمره الحقيقى فهو يظهر أصغر سنًا ويظهر عليه النشاط والحيوية، ولكن من الجانب الآخر الشاب ذو العشرون من الغير رياضى ربما يعانى من مشاكل صحية كبيرة على سنه وربما لا يظهر عليه الروح الشبابية".

وصرحت إحدى الطالبات: "عندما طرحنا هذه الفكرة على أسرنا، وجدنا أنهم من أوئل الجمهور المستهدف لهذه الحملة، وهذا ما حفزنا على تقديم محتوى جديد ومفيد للجمهور نستطيع من خلاله تحفيزهم، وأن يبدأوا من اليوم وليس الغد".

وأضافت أنهم بالفعل بدأوا أن يستغلوا كل ما درسوه لتنفيذ الحملة، وتوصيل رسالتها بناءً على كلام موثوق فيه من متخصصين فى بعض المجالات مثل "العلاج طبيعى، القلب والسكر"، ومدربين متخصصين ليتمكنوا من إعطاء النصائح والإرشادات للجمهور بشكل آمن محافظين دائما على اختتام كل منشور بجملتهم "يلا نبتدى من النهاردة، وافتكروا أن الحركة بركة".