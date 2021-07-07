محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوى العام بحد أدنى 218 درجة

جدة - نرمين السيد - وحدد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعى بـ 235 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين و200 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكرى وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكرى والجيزة الكهربية الصناعية بنين 200 درجة للعام و195 درجة للمهنى.

كما حدد المحافظ 205 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و200 للمهنى و205 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات و225 درجة لأحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات و190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبو رواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكرى والبدرشين الثانوية الصناعية بنات و185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

كما اعتمد محافظ الجيزة 190 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوبة الصناعية بنات بالعياط و175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط و190 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى والصف الثانوية الصناعية بنات و180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف و190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية، بالإضافة إلى تحديد 170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.

كما اعتمد محافظ الجيزة تنسيق المدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات، وهو 265 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحى 4 بمدينة 6 أكتوبر و220 درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة م بأطفيح، وذلك للنظام العام.

أما عن المدارس التطبيقية "صناعى"، فقد حدد محافظ الجيزة 210 درجة لأكاديمية الفنون التكنولوجية التطبيقية و230 درجة ل6 أكتوبر التكنولوجية التطبيقية "غبور"، وهى بنظام الثلاث سنوات.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعى حيث تم تحديد 195 درجة للجيزة الزراعية و190 درجة للثانوية الزراعية المهنية و170 درجة لأطفيح الزراعية و165 لطهما الثانوية الزراعية و175 درجة لأبوغالب و170 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية.

إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى حيث تحدد 235 درجة للهرم الفندقية الرسمية و210 للهرم الفندقية المهنية و215 درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة واكتوبر الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات وتحدد 230 درجة لمدرس الجيزة الفنية المتقدمة و210 للصف الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات.

كما تحدد 195 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وجنوب الجيزة وشمال الجيزة و190 درجة لمنشأة القناطر التجارية المشتركة و180 درجة للمدارس التجارية بالعياط والحوامدية وأوسيم وأطفيح و190 درجة لمدارس الراية التجارية بنات وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و140 درجة للباويطى التجارية المشتركة وجميعهم بنظام الثلاث سنوات، و140 درجة لمدارس التعليم الخاص "تجارى وفندقى".

أما عن مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج، فإنه يتم اختيار 40 طالبا حاصلين على أعلى درجات الشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة، وكذا تحديد 160 درجة لمدارس الخدمات الصناعى والفندقى و140 لمدارس خدمات التجارى والزراعى بنظام ال3 سنوات.

ومن جانبه أضاف مجدى الجيار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.