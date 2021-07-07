اعرف رابط تحميل تطبيق” نتائج البكالوريا سوريا 2021 ” امتحانات التاسع والثانوية...

إفرجت وزارة التربية السورية مؤخرا على رابط تحميل تطبيق نتائج امتحانات الثانوية السورية، ومن خلال هذا الرابط يمكن التعرف على نتائج البكالوريا 2021 دورة الأولى لجميع المحافظات ” دمشق وحلب وأدلب والسويداء والحسكة واللاذقية وحمص وحماه، حيث أتاح هذا التطبيق ضغط عمليات البحث عن نتائج البكالوريا سوريا 2021 فور إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية السورية ” بوابة نتائج الامتحانية “.

نتائج البكالوريا سوريا 2021 توفر كل الدول العربية سبل وسائل الكترونياً لتساعد الطلبة على التعليم عن بعد والمحافظة من تفتشي فيروس كورونا، وتضع روابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا والتاسع 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب،وكذلك صدور تطبيق عبر متجر جوجل لاستخراج نتائج البكالوريا سوريا 2021 حسب الاسم لكل الفروع ” العلمي والأدبي والمهني والشرعي،وفي خلال الساعات المقبلة سيتم اعتماد نتائج البكالوريا رسميا عبر موقع الوزراء التربية السورية.

وذكر وزير التربية ان الساعة السابعة من مساء اليوم موعد صدور نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2021.

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