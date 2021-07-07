ظهرت الان رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2021 .. موقع وزارة التربية

يترقب الطلاب و الأهالي موعد صدور نتائج البكالوريا في سوريا 2021 .. وذلك بعد اقتراب ظهور نتائج الثانوية عملي و ادبي عبر موقع وزارة التربية

تصدرت رابط نتيجة البكالوريا 2021 نتائج الشهادة الثانوية العامة في سوريا محرك بحث جوجل للفرع العلمي و الأدبي من موقع وزارة التربية السورية ويبحث الطلاب السوريين اليوم عن رابط نتائج البكالوريا 2021 الدورة الأولى 1 للاطلاع على نتيجتهم اذا كان ناجح أو راسب.

صرح الدكتور درام طباع، وزير التربية، بأن موعد صدور نتائج البكالوريا 2021 سوريا لم يُحدد بعد، وسيتم إعلان الميعاد فور انتهاء كافة عمليات التصحيح، ودعا الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر صفحات التواصل، وسيكون موعد نشرها بصورة رسمية حسب تصريحات الوزير قبل العاشر من الشهر الجاري.

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