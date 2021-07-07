«أنجبته أثناء فترة حبسها بالسجن» .. مباحث الدقهلية تكشف لغز «طفل السلم»

/639443/انجبته-أثناء-فترة-حبسها-بالسجن--مباحث-الدقهلية-تكشف-لغز-طفل-السلم
كشفت الأجهزة الأمنيةالدقهلية، اليوم الأربعاء، غموض العثور علي طفل عمره 5 أشهر ملقي بسلم أحد المنازل بمدينة ميت غمر وبجواره شنطة تحتوي علي "علبة لبن وحفاضات اطفال" وتبين أن امه تركته رغبة منها في تولي أحدا من الأهالي تربيته وذلك لعدم قدرتها علي الإنفاق عليه.
دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل العثور على طفل يبلغ من العمر الـ 5 أشهر بالدقهلية
وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ميت غمر من "وفاء محمود أحمد بركة "49 سنة، أخصائية رياضية بإدارة شباب ميت غمر ، ومقيمة شارع " الليثي " دائرة القسم ،بعثورها على طفل ذكر يبلغ من العمر حوالی " خمسة أشهر " ملقى على سلم المنزل محل سكنها يرتدي ملابسه وحالته الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتسليم الطفل للمبلغة على سبيل الأمانة .
أنجبتة اثناء فترة حبسها
وبتكثيف جهود البحث، توصلت جهود وحدة مباحث القسم إلي تحديد والدة الطفل وتبين أنها تدعي "عزة الششتاوي حسن نصر الدين " 41 عاما، بدون عمل ، ومقيمة فى قرية، " طنامل " دائرة مركز أجا، وأن الطفل يُدعي "محمد ماهر عبدالفتاح" مواليد 2021/1/18، والتي أنجبتة اثناء فترة حبسها بسجن أجا المركزي علي ذمة قضايا « تبديد» وانتهاء فترة عقوبتها، حيث توجهت به بتاريخ أمس إلي دائرة قسم ميت غمر، وتركته رغبة منها في تولي أحدًا من الأهالي تربيته وذلك لعدم قدرتها علي الإنفاق عليه.
و بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المذكورة وبمواجهتها بما توصلت اليه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ، وأضافت بان الطفل من زوجها "ماهر عبدالفتاح علي أبو النجا"43 عاما صياد ، ومقيم بدائرة مركز الستاموني وأنها منفصله عنه منذ فترة لوجود خلافات وعدم قيامه بالإنفاق عليها وانها ما زالت على ذمته وجاري العرض علي النيابة العامة .
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