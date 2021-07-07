/639445/قبل-مباراة-الأهلي-المقاولون-العرب-يعتمد-التشكيل-الجديد-للأجهزة-الفنية-بالنادي

كشف المقاولون العرب عن التشكيل الجديد للأجهزة الفنية لفرق قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل استعدادا للموسم المقبل 2021/2022، ويرصد دوت الخليج تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة لقطاع ناشئين قلعة الذئاب.

تغييرات في تشكيل الإدارة الفنية لنادي المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين كالتالي: ـ فريق 17 سنة مواليد 2004: محمود حسن الشيمي مدير فني

ـ فريق 16 سنة مواليد 2005: أحمد سعيد سالم مدير فني

ـ فريق 15 سنة مواليد 2006: مجدي مصطفى محمد مدير فني

ـ فريق 14 سنة مواليد 2007: سامح محمد يوسف مدير فني

ـ فريق 20 سنة مواليد 2001: عبد العزيز مصطفى زيزو مدير فني

ـ فريق 19 سنة مواليد 2002: محمود العارف إمام مدير فني

ـ فريق 18 سنة مواليد 2003: محمد عبد العزيز زيزو مدير فني وجاء تشكيل الأجهزة الفنية بالكامل كالتالي :

وعلى مستوى الفريق الأول يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، في المباراة التي ينوي خلالها بيتسو موسيماني في إراحة محمد الشناوي لمنح فرصة لحارس الأخر أقربهم مصطفى شوبير.

وتقام المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب على ملعب بتروسبورت بعد أن حقق الفريق الفوز على سموحة برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة الماضية ، في المواجهة التي قد تشهد تواجد مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني قرر إراحة محمد الشناوي من حراسة المرمى أمام المقاولون العرب ، ومشاركة على لطفي أساسيا من أجل منح الأول مزيد من الراحة قبل نهائي إفريقيا ومشاركته في أولمبياد طوكيو 2021.

المقاولون يواجه الأهلي في الدوري

وفي ظل معاناة على لطفي حارس مرمى النادي الاهلي البديل من إصابة خفيفة قد تمنعه عن مواجهة المقاولون العرب ، أصبح تواجد مصطفى شوبير في مواجهة المقاولون العرب قائمة بشكل كبير.

وفي هذا الإطار استقر بيتسو موسيماني على الإستمرار في منح محمد الشناوي فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال مواجهة المقاولون العرب القادمة ضمن مواجهات الدوري الممتاز.