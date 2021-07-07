بعد ضم ملف الزراعة إليها.. لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب تعقد اجتماعها الثاني«صور»

/639446/بعد-ضم-ملف-الزراعة-إليها-لجنة-الطاقة-والبيئة-بتنسيقية-شباب-الأحزاب-تعقد-اجتماعها-الثانيصور

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والزراعة اجتماعها الثاني، بعد ضم ملف الزراعة إليها، لمناقشة مستجدات الأوضاع داخلها وفقا لما أضيف لها من اختصاصات. تناول الاجتماع طرح كل ما يخص ملف الزراعة، ومناقشة آثار مشروع الشام الجديد على ملف الطاقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب

لجنة البيئة والطاقة

وانتهى الاجتماع إلى اتفاق الحضور على تحويل ما تم مناقشته لمقترحات وأوراق عمل.

تنسيقية شباب الاحزاب

حضر الاجتماع أحمد فتحي، أمين سر اللجنة، وإسلام حمدي أمين سر مساعد، وكلا من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد السباعي، أمين سر لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، وكلا من أعضاء التنسيقية حسام عطفت ورجب عبد التواب وأحمد قاعود ومني هاشم وسمية هاشم.

هذا وتفقد الوفد البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل اللجنة والنائبة منال سلامة عضو مجلس النواب و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب بعد تعرضها للأخطار بسبب إرتفاع منسوب المياه الجوفية ، والوقوف على تنفيذ توصيات لجنة الاعلام في الفصل التشريعي السابق ، ورؤية معدلات تنفيذ المشروع وتطوير المنطقة بإعتبارها مزار عالمى .

إستقبل الوفد البرلمانى الأنباكيرلس أفا مينا رئيس دير مارمينا و الراهب القمص ابونا تداوس افامينا راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط والراهب القمص بوليكاربوس افامينا والراهب القمص شاربوين افامينا والنائب الدكتور وجيه سنبل مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا والدكتورة النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب وقيادات وزارة الآثار والسياحة .