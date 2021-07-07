7 انتصارات قاتلة للزمالك في الدوري وانتصارين في الدقيقة الـ90.. تفاصيل

ثم نجح يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الفريق في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على الجونة في الجولة الثامنة بتسجيل هدف قاتل بتسديدة صاروخية في الدقيقة العاشرة من خارج منطقة الجزاء، حسمت الثلاث نقاط.

كما شهدت مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة هدفا قاتلا عن طريق فرجاني ساسي الذي جاء في الدقيقة 88 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ليتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف ويحقق الفوز.

وقاد طارق حامد نجم خط وسط نادي الزمالك فريقه لتحقيق 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري عندما سجل هدف حسم كفة الفارس الأبيض في مباراة سموحة التي أقيمت بالجولة 20، وسجل حامد الهدف بعد أن كانت نتيجة المباراة 1-1 ليأتي هدف ليحسم المباراة بهدفين مقابل هدف.

ولم تتوقف سلسلة الأهداف القاتلة في مباريات الزمالك، فقد نجح أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب في تسجيل هدف 90 في شباك طلائع الجيش بعد أن كانت نتيجة المباراة التعادل الإيجابي هدف لكل فريق، ليسجل أسامة هدف التقدم والفوز في الدقيقة 91 في الرمق الأخير من اللقاء.

وفي الجولة الرابعة والعشرين، حسم الزمالك الفوز +90 أمام المصري البورسعيدي، بعدما كانت النتيجة 2-2 حتى جاء أحمد سيد “زيزو” صانع ألعاب الزمالك ليسدد ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع ليقود الفريق لانتصار ثمين. وكرر زيزو الأمر في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة الأخيرة للفريق قبل فترة التوقف، عندما نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.