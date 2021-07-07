رامي صبري يطرح أحدث أغانيه «أنتي بتهزري»

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية «أنتي بتهزري» للفنان رامي صبري، والتي طرحها منذ ساعات.

رامي صبري يعلن طرح أغنية أنتي بتهزري

وأعلن صبري طرحه لأغنية «أنتي بتهزري»، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث طرح البوستر الرسمي للأغنية وعلق عليه قائلًا: "اسمعوا أغنيتي الجديدة أنتي بتهزري.. دلوقتي على يوتيوب".

وانهالت التعليقات من تابعيه مؤكدين لرامي صبري أن أغنيته «أنتي بتهزري» لاقت إعجابهم، ومن الغالب أن تتصدر التريند خلال الساعات القادمة.

أغنية «أنتي بتهزري» من كلمات تامر حسين، ألحان شادي حسن وتوزيع جلال حمداوي.

كلمات أغنية أنتي بتهزري

وتقول كلمات الأغنية: "ياللي قلبي اختارك بين الناس هي دي الحنية والإحساس.. يا اللي قلبي اختارك بين الناس من الليلة دي أنتي كفاية عليا خلاص.. لا أنتي بتهزري مش هسيبك لا.. اهدي طيب فكري وبعدين قولي اه".

كان رامي صبري احتفل بعيد ميلاد زوجته، من خلال طرحه صورة تجمعهما عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا صديقتي وحبيبتي وزوجتي الغالية"، لتنهال التعليقات من نجوم الوطن العربي مهنئينها، وعلى رأسهم الفنانة أصالة.

رامي صبري يحتفل بتخطي أهد الدنيا ال 50 مليون مشاهدة

كما احتفى الفنان رامي صبري، بتخطي أغنيته «أهد الدنيا»، 50 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ونشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له برفقة الرقم الذي حققته الأغنية، وعلق قائلا: "أغنية أهد الدنيا تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب، شكرًا لكل جمهوري في العالم".

يذكر أن أغنية «أهد الدنيا»، إنتاج 2018، وصورها فيديو كليب في لبنان، أخرجه فادي حداد، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.