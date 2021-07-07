/639453/جاوي-تغني-عطشان-يا-زينة-في-فيلم-مارفل-العالمي-Black-Widow

دوت الخليج

وتضع جاوي لمستها الغنائية خلال أحداث أجدد أفلام الأبطال الخارقين للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون Scarlet Johansson عبر تقديمها أغنيتها الشهيرة "عطشان يا زينة"، لتعد بذلك أول فرقة غنائية مصرية وعربية تغني في فيلم عالمي لشركة مارفل Marvel للأفلام السينمائية التابعة لشركة ديزني Disney العالمية.

وتعد أغنية "عطشان يا زينة" أشهر أغنيات فرقة جاوي التي بدأت رحلتها الغنائية منذ 6 سنوات، كأول فرقة مصرية تمزج الغناء بالإلقاء الشعري عبر اهتمامها بالكلمة في المقام الأول وتخلق حالة جديدة من الغناء مع الشعر فى صورة موسيقيه جديدة و معاصرة بألحان شرقية مع مقتطفات من أغنيات التراث الجنوبي في قالب فني غير معتاد.

جاوي تغني «عطشان يا زينة» في فيلم مارفل العالمي "Black Widow”

ويعد فيلم "بلاك ويدو Black Widow" أو "الأرملة السوداء" أحد أكثر أفلام الأبطال الخارقين Super Heroes انتظارا حول العالم، حيث يعد تتمة لسلسة أفلام عالم مارفل السينمائي الذي حقق نجاحا عالميا غيو مسبوق بأكثر من 12 فيلما مترابطا قدم العديد من والشخصيات الخيالية المحبوبة مثل "الرجل الحديدي IronMan" و"كابتن أمريكا Captain America" و"ثور Thor" و"دكتور سترينج Doctor Strange" و"هالك Hulk"، ويعد الفيلم المنتظر أول فيلم مستقل لشخصية "بلاك ويدو" الشهيرة التي تقوم بتجسيدها النجمة سكارليت جوهانسون، ويستعرض الفيلم حكاية الشخصية من ماضيها قبل أن تموت شخصيتها في آخر أفلام مارفل "أفنجرز إند جيم Avengers End Game".

واختارت فرقة جاوي اسما مميزا لها فكلمة "جاوي" ترجع في الأصل لنوع بخور صاحب رائحة جذابة و فريدة، وهو ما يجسد مبدأ الفرقة في أغانيها، حيث تقدم حالة غنائية شعرية جذابة وفريدة من نوعها، واشتهرت الفرقة بتقديم مجموعة من الأغاني المنفردة في بداياتها منها "قصر الخليفة" و "سمرا يا عيون الجدع"، حتى أطلقت اول ألبوماتها "قلبك يساع"، كما أطلت مؤخرا بإطلاق أول ديوان شعري يحمل اسمها "جاوي" في معرض الكتاب الحالي، و هو الديوان الفائز بجائزه الأبنودي لافضل ديوان شعري بالعامية.