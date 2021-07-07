مطران الإسماعيلية يزور دار لوغوس للنشر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - زار اليوم الأربعاء، الأنبا مكاريوس توفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك الشرفى، جناح دار لوغوس للنشر، التابع للإيبارشية البطريركية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث رافقه الأب بشاى إسحق، كما شجع نيافة الأنبا مكاريوس الجميع على زيارة الجناح، كما أثنى على المجهودات المبذولة.





يُذكر أن دار لوغوس للنشر تتواجد بقاعة 2 "A48"، ودار الإكوينى بنفس القاعة "A2"، والمركز الثقافى الفرنسيسكانى "A34"، ويتم حجز التذاكر عن طريق منصة معرض القاهرة الدولى للكتاب أونلاين فقط. وبدأ استقبال الجمهور من يوم الخميس، الموافق الأول من شهر يوليو الجارى، ويستمر حتى يوم الخميس، الموافق الخامس عشر من نفس الشهر، بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً، حسب المواعيد المُعلن عنها.

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