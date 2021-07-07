يبحث العديد من طلاب الشهادة الثانوية العامة في دولة سوريا، عن نتائج البكالوريا 2021 عبر محركات البحث الشهير«جوجل»، لمعرفة إعلان النتيجة عبر رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية، لذا تستعرض «الصباح العربى» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا عبر موقع موقع وزارة التربية السورية.

رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا عبر موقع موقع وزارة التربية السورية

وللحصول على النتيجة عليك اتباع الخطوات التالية:

- في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية من خلال هذا الرابط

- الضغط على أيقونة النتائج الامتحانية.

- النقر على أيقونة اختيار دورة 2021.

- ستظهر لك نتائج الشهادة الثانوية العامة.

- الضغط على خانة اختيار الفرع المنتسب له الطالب ( العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري، النسوي، الصناعي).

- إدخال المحافظة، ثم رقم الاكتتاب.

- ثم ابدأ البحث.

- وفي النهاية ستظهر النتيجة أمامك مباشرة.

وأعلنت وزارة التربية السورية، إتاحة تطبيق لدخول الطلاب إلى موقع الوزارة وعمل تحديث لتطبيق نتائج البكالوريا 2021، من أجل تحصيل العلامات، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتائج فور ظهورها مباشرة.

أكد وزير التعليم السوري الدكتور درام طباع، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عمليات الرصد والتدقيق للدرجات لطلاب البكالوريا 2021، ولمعرفة نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2021 الأولى بكافة فروعها على مستوى المحافظات السورية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه يجرى إعلان نتائج البكالوريا خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية السورية، لجميع الأقسام «العلمي- الأدبي- المهني -الشرعي- النسوي».

يذكر، أن الطلاب أدوا امتحانات الشهادة الثانوية في سوريا البكالوريا 2021 الدورة الأولي، بكافة فروعها بلغ 250 ألف طالب وطالبة، ضمن 2254 مركزًا امتحانيًا.

للاستعلام عن رابط نتائج البكالوريا سوريا 2021 << أضغط هنا >>