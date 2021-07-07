”الناجح يرفع ايده” الأن استخرج نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب رقم الإكتتاب...

أعلن الدكتور درام طباع أنه من المقرر الإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا دورة 2021، والتي ستعلن فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لكراسات إجابات الامتحانات، كما أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي، يعلن من خلاله عن أسماء أوائل الطلاب في كافة المحافظات، كمحافظة دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، درعا، سويداء، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، إدلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.

حيث ستصبح النتائج الامتحانية الفرع العلمي و الأدبي لدورة عام 2021 متاحة عبر تطبيق وزارة التربية الجديد ومن أجل تحميل تطبيق وزارة التربية الخاص بـ نتيجة البكالوريا 2021 يمنكم الولوج إلى موقع وزارة التربية من هنا ، ثم تحميل التطبيق.

يوجد بعض التصريحات التي تثبت أن عدد الطلاب التي قامت بدأت الامتحانات في الفترة الماضية في الثانوية العامة يبلغ عددهم 250 ألف طالب وطالبة داخل عدد كبير من مراكز الامتحانات كما تم تجهيز كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تأدية الامتحانات لجميع الطلاب حفاظا أيضا على عدم تفشي فيروس كورونا كوفيد 19, وكان رأي الطلاب في هذه الامتحانات قد يكون أفضل كثيرا من الأعوام الماضية.

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