ظهرت ومبروك النجاح مقدما موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy نتائج البكالوريا 2021...

بعد قليل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بسوريا الدورة الأولي 2021، وذلك بحسب تصريحات وزارة التربية منذ قليل، حيث صرحت الوزارة عن ظهور النتائح في تمام السابعة مساءا بتوقيت دمشق، من خلال تطبيق نتائج الإمتحانات للثانوية العامة الذي تم تحديثه أمس من قبل الوزارة إستعدادا للإعلان عن نتائج البكالوريا السورية 2021.

وزارة التربية والتعليم تعلم جيدا ما هو مدى القلق والتوتر التي يكون عليه جميع الطلبة والطالبات بالشهادة الثانوية العام، ودائما يتساءلون ويبحثون بصفة مستمرة عبر محركات البحث جوجل و عبر موقع التواصل الاجتماعي وفي الاغلبية، انه سوف يتم ظهور النتائج في الساعات المقبلة وارفعها بشكل الكتروني حديث حفاظا على حياة جميع المواطنين الطلاب.

ويمكنكم الحصول على النتيجة للبكالوريا من خلال تحديث تطبيق أو برنامج الشهادة الثانوية التي أطلقته وزارة التربية السورية الجدير بالذكر ان الامتحانات الدورة الاولى انتهت في شهر حزيران وتبدأ الأمتحانات القادمة في يوم 2/8/2021 الدورة الثانية أو التكميلية.

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