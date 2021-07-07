مبروك مبروك ابسط ظهرت دلوقتى نتائج البكالوريا 2021 سوريا برقم الاكتتاب عبر...

تشهد الساعات القادمة إعلان نتائج البكالوريا 2021 سوريا موقع وزارة التربية، انتهت كافة أعمال التصحيح في المواد التالية ( اللغة العربية – الفرنسية – الرياضيات – إلخ )، وفقاً لما صرح مدير الامتحانات أحمد القاضي، كما تم تحديد موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 تسهيلاً علي الطلاب، كما نفي وزير التربية ما يشاع عن تحديد موعد إعلان نتائج البكالوريا، لذا يجب التزام الهدوء ومُتابعة موقع الوزارة فقط، وخلال السطور نضع خطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات الدورة الأولي.

بدأ الجميع يسأل في جميع المدن السورية عن موعد إصدار نتائج البكالوريا 2021 سوريا. والتي أصبحت موضوع رائج عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعية ومحركات البحث، مع ترقب شديد من كافة العائلات السورية لمعرفة نتيجة شهادة الثانوية العامة. وستتوفر نتائج البكالوريا قبل 10 يوليو، وهذا بحسب تصريحات وزير التربية السوري درام الطباع.

لقد وفرت وزارة التربية السورية تطبيق لإعلان نتائج امتحانات الطلاب 2021 في سوريا سواء للتعليم الأساسي ” التاسع ” أو نتائج الامتحانات الثانوية ” البكالوريا ” وكادت عمليات الاستعلام مستمرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور ومن خلال الخطوات التالية يمكنك التعرف على النتيجة حال ظهورها رسميا :

للاستعلام عن رابط نتائج البكالوريا سوريا 2021 << أضغط هنا >>