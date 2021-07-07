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/639457/وزيرالمالية-يتعهد-لمحلية-النواب-بحل-مشكلة-تأخرمرتبات-العاملين-بالصناديق-الخاصة-بكفر-الشيخ صور-وفيديو
قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم حل مشكلة تأخر مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة حتى لا يتم استقطاب هؤلا العمال من قبل أعداء الوطن، واعلن تعهد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحل مشكلة تأخر مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة بكفر الشيخ فور مخاطبته.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بشأن تأخر مرتبات العاملين على حساب الصنماديق الخاصة
العاملين بالصناديق الخاصة
جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة،من الإدارة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ بخطاب رسمي من الإدارة موجه لوزارة المالية عن المستحقات المطلوبة، إلى الان ليتم مخاطبة الوزارة بشكل فوري وتوريد تلك المستحقات حتى يتم صرف المرتبات خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وتجدر الإشارة الى انه قال النائب يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب عن مركز الحامول وبيلا و البرلس ، إن مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة ،مشكلة ترهق الكثير من أبناء محافظة كفر الشيخ،خاصة لان هؤلاء الموظفين هم مسئولين عن أسر ولا يستطيعوا تحمل هذا التاخير، متسائلا كيف يمكن لهذا الموظف أن يسد احتياجات منزله وهو لا يأخذ مرتبه؟.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة ومنها طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب يونس عبد الرازق، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس – محافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.
وزارة المالية
وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن تأخر الرواتب بالفعل مشكلة كبيرة وشهريا المحافظة تقوم باخطار وزارة المالية بهذا التأخر ولكن المشكلة ليست في المحافظة فهذة المشكلة ترهق جميع المحافظات ،وتحتاج لحل من وزارة المالية، موضحا ان إدارة التربية والتعليمية والإدارة الطبية بالمحافظة تعاني من نفس المشكلة ، مطالبا بتثبيت تلك العمالة تحت بند الأجور الا وستظل هذه المشكلة تتفاقم خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح المحافظ ان المحافظة تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بالمحافظة شهريا ب ٦مليون جنيه، وأن الوزارات تستجاب عند مخاطبتها لكن المشكلة في الإجراءات الإدارية التي تستغرق العديد من الأشهر، مطالبا بحل جذري حتى يتم الانتهاء من تلك المشكلة.
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