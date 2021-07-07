/639456/انتقال-راموس-إلى-باريس-سان-جيرمان-وذهول-الجهاز-الطبي-للنادي-الفرنسي

أعلن فريق باريس سان جيرمان التعاقد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد السابق، وذلك من خلال صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقد اللاعب مع الفريق الميرنيج في نهاية الموسم السابق.

وكشف النادي الفرنسي أن الطاقم الطبي أصيب بالذهول خلال الكشف الطبي الذي أكد القوة الذي ظهر عليها مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق ويرصد دوت الخليج القوة البدنية للاعب.

انتقال راموس إلى فريق باريس سان جيرمان

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة أكثر من 15 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني.

فريق باريس سان جيرمان يحصل على توقيع سيرجيو راموس لمدة موسمين

وقع الإسباني سيرجيو راموس لفريق باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وذهب سيرجيو راموس اليوم الأربعاء إلى مقر الناي الفرنسي وأنهى جميع الإجراءات الخاصة بنتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن الدولي سيرجيو راموس، رحل عن فريق ريال مدريد بعد انتهاء الموسم السابق 2020/2021، حيث انتهى عقد اللاعب مع فريق ريال مدريد، ولم يصل مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة بيريز إلى اتفاق بخصوص استمرار اللاعب مع الفريق الإسباني، وقد تعاقد فريق ريال مدريد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس في عام 2005، قادما من فريق إشبلية.

فشل إداراة فريق باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي

ويأتي ضم سيرجيو راموس إلى فريق باريس سان جيرمان، بعدما فشلت إداراة الفريق الفرنسي في إقناع كليان مبابي بمد فترة تعاقده مع الفريق، ولكن مبابي قرر الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، وذكرت تقارير صحفية فرنسية عن أن اللاعب أخبر إداراة الفريق برغبته في الرحيل خلال فترة الإنتقالات القادمة، وأكدت التقارير أن كليان مبابي يرغب في الإنضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد.

عدم مشاركة راموس مع منتخب بلاده في يورو 2020

الجدير بالذكر أن سيرجيو راموس غاب عن منتخب بلاده في يورو 2020، حيث قرر لويس إنريكي المدير الفني السابق لفريق برشلونة والمدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني، عدم ضم اللاعب لصفوف المتنتخب للمشاركة في منافسات الأمم الأوربية، ونجح لويس إنريكي في قيادة المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2021"، حيث التقى مع منتخب إيطاليا في نصف نهائي البطولة، واستطاع المنتخب الإيطالي بقيادة مانشيني المدير الفني للمنتخب، الفوز على نظيرعه الإسباني، وتأهل المنتخب الإيطالي إلةى نهائي اليورو 2021، حيث استطاع الفوز في ركلات الترجيح.