/639463/نرمين-الفقي-أنا-مش-ضد-عمليات-التجميل-والراجل-مابيحبش-الست-المزيفة

حلت الفنانة نرمين الفقي ضيفه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "اون" مع الإعلامية لميس الحديدي لتكشف حقيقة إشعات خضوعها لعمليات تجميل، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج

وقالت "الفقي"، خلال لقائها:"أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، كما أنها ليست ضدها على الإطلاق، ولكنها ضد المبالغة، وأن هناك حالات تحتاج لعمليات تجميل".

نيرمين الفقى: الراجل لا يحب الست المزيفة

وأضافت نرمين الفقي :"حواجبي زمان كانت تقيلة جدا".

وتابعت:" الراجل حاليا لا يحب الست المزيفة".

واستكملت:" لم أنتقد أبدا أي سيدة خضعت لعملية تجميل وشوهت منظرها".

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

نرمين الفقي تكشف حقيقة خضوعها لعمليات التجميل ..اعرف الحكاية

يذكر أن نيرمين الفقي صرحت في أحد اللقاءات، إن بداياتها الفنية شهدت نشاطا كبيرا وأعمالا عدة، ولم تكن تفكر في الزواج لانشغالها بالانتشار والنجاح الفني.

وقالت أيضا إن اعتناءها بوالدتها المريضة لفترة كبيرة شغلها كثيرا عن الزواج فقررت تأجيل الفكرة، حيث إنها لا ترفض الزواج كمبدأ، وتحب الأسرة وتتمنى أن يكون لها أبناء.

اعترفت نيرمين الفقي، أنها ندمت على 3 أشياء، أولها أن شخصين تقدما للزواج منها فرفضت في وقتها لأسباب معينة وكانا جديرين بالموافقة، وهي نادمة على فوات تلك الفرصة.

وقالت إن الأمر الثاني هو عدم الموافقة على أداء دور الزوجة الرابعة في مسلسل الحاج متولي، والذي أدته سمية الخشاب وتميزت فيه كثيراً.