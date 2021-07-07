النائب محمود سامي لـ دوت الخليج: نوايا تطوير التعليم في مصر سليمة والتطبيق يحتاج لنقاش«فيديو»

/639450/النائب-محمود-سامي-لـ-تحيا-مصر-نوايا-تطوير-التعليم-في-مصر-سليمة-والتطبيق-يحتاج-لنقاشفيديو

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعديلات التي كانت صادرةعلى قانون التعليم لم تكن على القانون نفسه، ولكن كانت على امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها كانت تستحق المناقشة،مؤكدا ان تطوير التعليم يجب أن يكون على مراحل عدة من « تحت لفوق» من الابتدائي وحتى المراحل التالية.

قانون التعليم

وأشار النائب محمود سامي ،عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى تعاطفه مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، موضحا أنه كان يريد أن يقضي على الغش، والذي كان يمثل عقبة كبيرة للتعليم في مصر، وكانت وجهة النظر المتبعة هي “ التطوير من اجل التخلص من الغش”، مشيدا بالفكرة ، ولكن التطبيق كان صعب لانه كان يمثل تخوف لدى معظم المواطنين والذي تتمثل أحلامهم في أن يروا أولادهم في طبقات متميزة .

الثانوية العامة

هذا وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخانتهاء دور الانعقاد العادى الأول، مؤكدا علي أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعيالأول لمجلس الشيوخ فإننا نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدءوب.... عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة.... عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع .... فى‏ مواجهة جائحة كورونا.... فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا.... وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا.... وحماية الله ولطفه رحمة بنا ... فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي .... مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.

جاء ذلك فى كلمته بمناسبة دور الانعقاد الأول موجها حديثه للأعضاء:" لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشةعدد من مشروعات القوانين... والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة ... والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.... وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص.... من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع".