عاجل.. السيسى يتابع الموقف الإنشائى والهندسى لمشروعات الهيئة الهندسية

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية.
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر الذى يعتبر من أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وما يضمه من قاعات ضخمة وقد وجه الرئيس بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافى الإسلامى ومسجد مصر على نحو يعكس التاريخ المصرى الإسلامى العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور.
كما تم عرض الموقف التنفيذى الخاص بالحى الدبلوماسى وما يضمه من مقار للسفارات الأجنبية بالقاهرة بما فى ذلك مناطق الاقامة السكنية للدبلوماسيين والعاملين بتلك السفارات والمنظمات الدولية، فضلا عن المناطق الخدمية التى تضم مدارس دولية وفندق عالمى ومنتزهات ترفيهية ودور عبادة، كما تم استعراض المقر الجديد الموحد للمنظمات الدولية المتواجدة فى مصر، والذى سيتم إنشاؤه فى الحى الدبلوماسى وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية العالمية بالتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم بدايةً من مساكن شيراتون بمصر الجديدة وصولاً إلى كورنيش النيل باعتباره أحد المحاور المرورية الاساسية داخل العاصمة وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بتدقيق كافة الدراسات والبيانات ذات الصلة بتطوير محور صلاح سالم نظرا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية وذلك على نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع، وفى ذات الوقت يحقق الهدف المرجو من التخطيط المنظم الحديث والسيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
كما تم استعراض سير العمل بمشروع موقف السيارات والنقل العام الجديد بمنطقة "الألف مسكن"، والذى سيضم مجمعاً متكاملاً من الخدمات والمحلات التجارية، وذلك فى إطار التطوير الشامل للمنطقة.
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