التعمير والإسكان يوقع بروتوكولا لدعم الطلاب ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وقع بنك التعمير والإسكان، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتحاد النوعى للأندية الروتارى، بشأن دعم جهود الوزارة لتقديم تعليم متميز للتلاميذ ذوى الهمم، يهدف البروتوكول الى دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاص وتطوير 30 غرفة مصادر وتوفير تدريب توعوى عن الدمج وفق الحقيبة التدريبية المعدة بوزارة التربية والتعليم.





قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن غانم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، و ياسر نشأت محافظ المنطقة الروتارية بحضور عدد من قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.

يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص بنك التعمير والاسكان على القيام بدوره المجتمعى لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة قطاعات المجتمع، من خلال استراتيجية هادفة للمسئولية المجتمعية ترتكز على مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابى وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجا لتحقيق نمو اقتصادى واجتماعى وبيئى مستدام للنهوض بالوطن، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع الصحة والتعليم.

ويولى بنك التعمير والإسكان اهتماما كبيرًا لأنشطة المسئولية المجتمعية لدعم أصحاب الهمم من الطلاب بهدف توفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة لدعم اندماجهم فى المجتمع تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأعرب حسن غانم، عن خالص تقديره للدور الفعال الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم متمثلة فى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية وإعداد جيل واع مؤهل للنهوض بمستقبل الوطن والاهتمام الخاص الذى توليه الوزارة لدعم الطلاب من ذوى الهمم من خلال برامج متعددة لتقديم تعليم متميز لهم وتوفير بيئة تعليمية داعمة تناسب قدراتهم واحتياجاتهم للمساعدة على اندماجهم فى المجتمع وتوفير فرص عادلة لهم مقارنة بأقرانهم كحق من حقوقهم مثنيا على المجهودات التى تقوم بها الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية و التعليم فى هذا الخصوص.

وأشاد غانم بالمجهودات المتواصلة والفعالة للاتحاد النوعى للأندية الروتارية أحد اهم منظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدام.

حضر توقيع البروتوكول ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية ببنك الإسكان والتعمير، جيهان الجولى رئيس الاتصال المؤسسى والمسئولية المجتمعية و جيهان عثمان مدير عام المسؤولية المجتمعية.

ومن جانب الوزارة حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة وشرين حمدى، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.