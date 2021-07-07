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/639468/النائب-محمود-سامي-إمكانية-تطبيق-موازنة-البرامج-والأداء-ليس-سهل-فيديو-وصور
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه أبلغ اللجنة الاقتصادية انها استغرقت 4 سنوات لإعداد قانون موازنة البرامج والأداء، وتحتاج 4 سنوات للتطبيق على المستوى الهرمي للنزول إلى القواعد، مشيرا إلى وجود وزارات طبقت القانون ولكن لم تصل بالتطبيق للواحدات السفلية كالمستشفيات والواحدات المحلية، وذلك لأن الموازنة لا تعد من أسفل لأعلي.
الموازنة العامة وبرامج الأداء
وأشار النائب محمود سامي الامام، عضو مجلس الشيوخ خلال ندوة بموقع دوت الخليج، أن و وزارة المالية طالبت أن تكون التكاليف المعيارية للعملية الجراحية فى احدي المستشفيات متساوية فى كل المحافظات، بمعني إذا تكلفت 20 الف فى المنوفية، تكون كذلك فى الدقهلية والصعيد، وإذا زادات النسبة أصبح هناك إنحراف فى التطبيق والموازنة.
هذا وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخ انتهاء دور الانعقاد العادى الأول، مؤكدا علي أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعيالأول لمجلس الشيوخ فإننا نودع فترة برلمانية من النشاط التشريعي الدءوب.... عملنا خلالها في ظل ظروف دقيقة.... عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع .... فى مواجهة جائحة كورونا.... فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا.... وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا لنا.... وحماية الله ولطفه رحمة بنا ... فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي .... مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.
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