/639470/أسينسو-يحزر-لاعبي-منتخب-إسبانيا-من-مباراة-مصر-في-أولمبياد-طوكيو-2020

كشف الإسباني ماركو أسينسو، لاعب جناح الفريق الإسباني ريال مدريد، عبر تقارير نقلتها الصحافة والوكلات الإسبانية اليوم، عن مواجهة منتخب مصر الأولمبي، في أول لقاءات منتخب بلاده، في المباراة الإفتتاحية للمجموعة الثالثة من البطولة، من خطورة المنتخب المصري ووجه للاعبي منتخب بلادهم كذلك التحزير من المباراة.

ويرصد دوت الخليج تصريحات ماركو أسينسو عن المنتخب المصري الأولمبي قبل إنطلاق مباريات طوكيو 2020، في الـ 22 من يوليو الجاري.

وتلتقي مصر وإسبانيا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة يوم 22 يوليو، على ملعب "سابورو" في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت "القاهرة".

وتضم المجموعة الثالثة كلاً من مصر، إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا، وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

تصريحات ماركو أسينسو

وتحدث أسينسيو عن استعدادات إسبانيا لخوض أولمبياد طوكيو في حواره مع وكالة الأنباء الإسبانية، وقال: "نحن نعلم أن لدينا فريق جيد جدًا، لكن يجب علينا الاستعداد بنسبة 100%".

وتابع: "الأولمبياد لن يكون سهلًا على الإطلاق، يمكن لأي فريق أن يصعب المشوار علينا، هناك فرق بدنية وقوية للغاية بجانب حرارة الجو في اليابان واللعب كل 3 أيام، وبالتالي، فالأمر ليس سهلًا ولكني واثق أنه إذا كنا في أفضل حالاتنا سنحقق شيئًا رائعًا".

مباراة مصر وإسبانيا

أسينسو عن مباراة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو: "نحن نعلم بالفعل إمكانيات هذا المنتخب، فهو فريق بدني جدًا، يركضون كثيرًا، في مثل هذه المنافسة قصيرة المدة، كل مباراة مهمة للغاية، البداية هي المفتاح ونحن نعلم أن اللياقة البدنية ستكون الفيصل".