/639472/تعرفف-على-الجهاز-الجديد-لأسوان-بعد-رحيل-علاء-عبد-العال

أعلن نادى أسوان تعيين أحمد مصطفى بيبو مديراً فنياً للفريق، وأحمد سيد مارادونا مدرباً عاماً، وذلك بعد إستقالة المدير الفني للفريق علاء عبد العال في وقت سابق.

ويستعرض دوت الخليج الجهاز الفني الجديد لفريق أسوان. عقد مجلس إدارة أسوان عدة إجتماعات مع المدير الفنى الجديد للاستماع إلى رؤيته فيما يخص أوضاع الفريق إداريا وفنيا خلال توليه المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول. وقرر مجلس الإدارة منح أحمد بيبو الصلاحيات الكاملة لتشكيل الجهاز الفنى بما يحتاجه من كوادر وخبرات تدعم مسيرة عمل الجهاز الفنى. الجهاز الفني الجديد لأسوان وأعلن أحمد بيبو تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول والذي ضم كل من: المدير الفنى أحمد مصطفى بيبو المدرب العام، كابتن أحمد سيد مارادونا المدرب حمادة السيد مدرب حراس المرمى، كابتن أحمد كمال مخطط الأحمال، كابتن عصام عمر الطبيب محمد عبد الغفار مدير إدارى، كابتن مصطفى شرقاوى إدارى محمود سمكة إدارى فاروق زياد أخصائي تأهيل وليد عبد الظاهر مدلك محمد رجب، ومحمد عبد

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