عاجل.. السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لحفظ مصر والسودان حقوقهما المائية

جدة - نرمين السيد - أكدت المملكة العربية السعودية، استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وشددت على أهمية استقرار الأمن المائى لكل من مصر والسودان والعالم العربى والقارة الإفريقية.





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