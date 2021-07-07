ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل بالأزهر.. تبدأ السبت 14 أغسطس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل، والتى تتطلق يوم السبت 14 أغسطس، وذلك على النحو الآتى:
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بناء على طلبات أولياء الأمور والطلاب، قرر مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي 2020 /2021 م لطلاب النقل الراسبين والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوى، وإلغاء اعتبار متوسط الشهرين، واحتساب أعلى الدرجات من الشهرين "مارس - إبريل" مع مجموع الفصل الدراسي الأول واعطاء الطالب درجات الرأفة في حالة الحاجة إليها .
وأحاط قطاع المعاهد الأزهرية المناطق العلم بأن البرنامج الخاص بالنقل متاح ويمكن الدخول عليه والتعديل والطبع مرة أخرى واعتمادها وإرسالها إلى إدارة الامتحانات مرة أخرى وإلغاء النتائج السابقة، على أن يقوم المعهد بإبلاغ الطالب بتعديل نتيجته .
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