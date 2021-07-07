هشام حطب يترأس بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن يتولى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مهمة رئاسة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.
وتشهد الفترة الحالية التجهيزات الأخيرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل سفر البعثة التي ستغادر القاهرة على عدد من الرحلات.
وقال المهندس هشام حطب ، مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بعدد 134 لاعب ولاعبة وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عدد كبير من اللاعبين الأبطال الذي نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، لدينا طموحات كبيرة في بعثتنا وفي قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وبذل الجهد من أجل رفع إسم مصر عاليا ، حيث هدفنا أن نحقق ميداليات في أولمبياد طوكيو ، ونتمنى أن يكون التوفيق مع لاعبينا في الأولمبياد.
وأشار المهندس هشام حطب ، الاتحادات المصرية واللجنة الأولمبية اجتهدوا لمدة خمس سنوات من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وكان هناك تحدي كبير لمواجهة أثار فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد لمدة عام وهذا التحدي الكبير ستظهر نتائجة في مشاركة بعثتنا في أولمبياد طوكيو.
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