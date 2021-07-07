انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر عروض رنين لمهرجان “على وش جواز”، للاجهزة الكهربائية /8/9/10 يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين للاجهزة الكهربائية اليوم، والتي تعد آخر العروض الترويجية لمهرجان “على وش جواز”، الذي اطلقته شركة رنين مؤخراً لدعم الشباب المقبلين على الزواج. وعليه فنعرض لكم مجلة رنين المطروحة ليوم الخميس 8/9/10, من شهر يوليو الجاري 2021.

عروض رنين مصر 2021

قدمت شركة رنين العديد من العروض المميزة، والتي تختلف عن غيرها بكونها تتضمن مختلف المنتجات المتنوعة والأساسية لكل منزل مصري، كما تقدم العروض بأسعار مناسبة للشارع المصري. وعلى ذلك نسرد لكم العديد من المنتجات التي تحتويها العروض، وهي؛

– تكييف 2,25 حصان، ميجا فاي بارد، كما يشمل السعر التركيب والتوصيل.

– شاشة سمارت 62 بوصة + شاشة 32 بوصة هدية.

– ثلاجة اتنين باب نوفروست، 263 لتر.

– خلاط + 2 مطحنه، 1.5, 500 وات.

– سشوار للشعر 2200 وات.

– تكييف 3 حصان ميجا فاي، السعر شامل التركيب والتوصيل.

– تكييف ارتيفاي 1.5 حصان، ساخن/ بارد، انفرتر.

– شاشة سمارت 55 بوصة + هدية قيمة.

– بوتجاز 5 شعلة، 60*90, استانليس- أمان كامل.

– ديب فريزر افقي 165 لتر.

– بوتجاز 5 شعلة، 55*80, استانليس- مروحة.

هذا وتتضمن العروض لهذا الموسم، العديد من المنتجات الهامة، والتي تستطيع التعرف عليها من خلال، مجلة عروض رنين للاجهزة الكهربائية. وجدير بالذكر أنه اطلقت عروض كارفور المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مجلة عروض رنين اليوم

يتضمن كتالوج العروض كافة المنتجات والأجهزة محل العرض، كذلك بها بيان بعروض الاسعار قبل وبعد التخفيض، والآن يمكنك التعرف عليها من خلال التالي؛

رقم ورابط شركة رنين

أطلقت رنين موقع إليكتروني يمكن للعملاء متابعة مختلف العروض من خلالة، ويمكنك الدخول عليه من خلال النقر على الرابط الرسمي للشركة، كما يمكن أيضاً معرفة آخر المسابقات على عروض رنين، والاشتراك بها.

– كما وفرت رقم ساخن وهو؛ 16113, حيث يمكنك الاتصال والتواصل مع خدمة العملاء، المتخصصة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات.