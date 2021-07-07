/639472/تعرف-على-الجهاز-الجديد-لأسوان-بعد-رحيل-علاء-عبد-العال

أعلن نادى أسوان تعيين أحمد مصطفى بيبو مديراً فنياً للفريق، وأحمد سيد مارادونا مدرباً عاماً، وذلك بعد إستقالة المدير الفني للفريق علاء عبد العال في وقت سابق.

ويستعرض دوت الخليج الجهاز الفني الجديد لفريق أسوان.

عقد مجلس إدارة أسوان عدة إجتماعات مع المدير الفنى الجديد للاستماع إلى رؤيته فيما يخص أوضاع الفريق إداريا وفنيا خلال توليه المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول.

وقرر مجلس الإدارة منح أحمد بيبو الصلاحيات الكاملة لتشكيل الجهاز الفنى بما يحتاجه من كوادر وخبرات تدعم مسيرة عمل الجهاز الفنى.

الجهاز الفني الجديد لأسوان

وأعلن أحمد بيبو تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول والذي ضم كل من: المدير الفنى أحمد مصطفى بيبو المدرب العام ، كابتن أحمد سيد مارادونا المدرب حمادة السيد مدرب حراس المرمى ، كابتن أحمد كمال مخطط الأحمال ، كابتن عصام عمر الطبيب محمد عبد الغفار مدير إدارى ، كابتن مصطفى شرقاوى إدارى محمود سمكة إدارى فاروق زياد أخصائي تأهيل وليد عبد الظاهر مدلك محمد رجب ، ومحمد عبد .

تصريحات علاء عبد العال بعد الرحيل

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": أتمني أن يستمر فريق أسوان في الدوري الممتاز، كنت ارغب في الإستمرار وكان لديه القدره في تطوير الفريق، ولكن احترم قرار مجلس إداراة النادي”.

وتابع: أسوان كان له شكل أخر معي وليس نهاية المطاف أن يتعرض الفريق للهزيمة، بذلت الكثير من الجهد مع أسوان، خاصة أن الفريق أدخل 34 لاعباً جديداً على الفريق في هذا الموسم، وصلت معهم إلى قبل نهائي الكأس، وشكل الفريق كان أفضل ويجب أن ندرك قدرات اللاعبين وإمكانياتهم، وواجهنا أندية غنية مثل البنك الأهلي ودجلة، وفوجئت بعد ذلك بتوجيه الشكر لي”.

وأضاف : راضي عن نفسي مع أسوان وأتمنى لهم التوفيق في مشوارهم وأن يكونوا موفقين في اختيارهم، وأشكر أحمد بيبو مدرب الفريق، واللاعبين وصلوا لمرحلة جيدة من الانسجام.

حقيقة تواصل الزمالك مع مدافع أسوان

وأستكمل قائلاً:” الأمر مجرد كلام الزمالك لم يتواصل مع محمود شبانة، ولكن هناك حديث عن طريق أحد الوكلاء عرض اللاعب على الزمالك وطلبت منه التركيز مع أسوان حالياً، وشبانة لاعب صغير السن وسيكون له مستقبل كبير في مركزه.

وأختتم قائلاً: “هناك لاعبين لم يظهروا بشكل لائق في بداية الموسم ولكنهم تألقوا معي مثل الحلواني وأحمد سالم صافي، وأعتقد محمود شبانة لاعب متميز جداً وأشرف مجدي سيكون له مستقبل كبير وكذلك أحمد صغيري”.