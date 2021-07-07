/639475/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إنجلترا-والدنمارك-في-نصف-النهائي

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك في الساعة التاسعة مساء، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وأعلن الفريقين التشكيل الرسمي في المباراة.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في مباراة اليوم في لقاء الدور نصف نهائي لبطولة يورو 2020، على ويمبلي.

أجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه المستدعى للقاء الدنمارك.

تشكيل منتخب إنجلترا:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد .

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر .

في الوسط الدفاعي: ديكلان رايس - كالفين فيليبس - ماسون ماون .

في الهجوم: رحيم سترلينج - هاري كين - بوكايو ساكا .

وأجرى المدير الفني لمنتخب الدنمارك كاسبر هيولماند تبديلا وحيدا في تشكيله بمشاركة مارتن برايثوايت منذ البداية بدلا من جوناس ويند.

تشكيل منتخب الدنمارك:

في حراسة المرمى:كاسبر شمايكل .

في الدفاع: باتريسك فيسترجارد - سيمون كيير - أندرياس كريستنسين .

في الوسط: جواكيم مايلي - توماس ديلاني - بيير إيميل هويبيرج - ينس لارسن .

في الهجوم: ميكيل دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت .

تاريخ مواجهات المنتخبين

تواجه المنتخبان في 21 مباراة رسمية سابقة، وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بـ12 مباراة، واكتفت الدنمارك بـ4 انتصارات فقط، بينما انتهت 5 مباريات على نتيجة التعادل

وآخر مباراة جمعتهما انتهت بفوز الدنمارك 1-0 بهدف سجله كريستيان إريكسن في دوري الأمم الأوروبية يوم 14 أكتوبر 2020

1-0 تسيطر على مواجهات ويمبلي

رصدت صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية إحصائية مثيرة للغاية تظهر انتهاء جميع المباريات التي جمعت إنجلترا والدنمارك على ملعب ويمبلي بنتيجة 1-0

وفازت إنجلترا بنتيجة 1-0 في ويمبلي خلال أعوام 1979 و1988 و1990 و1994 و2014، مقابل انتصارين للدنمارك بنفس النتيجة في أعوام 1983 و2020.

مواجهة واحدة في اليورو

تواجه منتخبي إنجلترا والدنمارك مرة واحدة فقط في نهائيات كأس أمم أوروبا وكانت في نسخة عام 1992 والتي انتهت بتتويج الدنمارك باللقب الوحيد في تاريخها، وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل السلبي بلا أهداف في مدينة مالمو السويدية.