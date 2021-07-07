/639478/بالصور-رياضة-النواب-تطالب-بجدول-زمني-للإنتهاء-من-تطوير-مراكز-الشباب-بالدقهلية-والوزارة-ترد-انتهينا-من-13-ملعب

تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، مراكز شباب المنزلة والمطرية والجمالية ومنية النصر ، وميت سلسيل ، وذلك في آخر ايام جولتها التي استغرقت 3 أيام ، بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

وخلال زيارة مركز شباب المنزلة، استمع وفد اللجنة للنائب السابق التميمي البياع رئيس مجلس إدارة المركز، والذي طالب بالإنتهاء من أعمال تنجيل الملعب ومبنى الخدمات، حيث يقع المركز علي مساحة ١٥ فدان وتم البدء في إنشاء مبني الخدمات منذ عام ١٩٩٥ ولم يتم إنهاءه حتي الآن.

ومن جانبه شدد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، علي أهمية استغلال تلك المساحة الكبيرة واستكمال إنشاء المبني مطالبا مسئولي وزارة الشباب بوضع جدول زمني للانتهاء من اعمال التطوير .

وبدوره أعلن الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، عن الانتهاء من تجهيز الملعب خلال ١٥ يوم، بالإضافة الي السور المحاط به وأضاف، بالنسبة لمبني الخدمات سيتم ادراجه في خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

واوضح انه منذ توليه اداة المنشآت الشبابية قام بالانتهاء من انشاء وتطوير 13 ملعب في نطاق محافظة الدقهلية كما يجري حاليا تطوير 14 مركز آخرين .

كما تفقد الوفد مركز شباب المطرية ونادى المطرية، حيث طالب النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بسرعة الانتهاء من الملعب والسور حيث سبق وتم ادراجه في خطة التنفيذ ولم يتم حتي الآن.

وخلال تفقد الوفد مركز شباب الجمالية طالب النائب محمد نجيب خالد، بزيادة عدد ادوار المبني الاداري والانتهاء من ملعب النادي ، خاصة ان المبني يتكون من طابق واحد.

كما طالب اعضاء مركز شباب الجمالية بإنشاء سور حول مركز الشباب وتنجيل الملعب بالنجيلة الصناعية.

وتفقد الوفد مركز شباب الإتحاد بميت سلسيل، حيث اوضح النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، ان المركز يعاني من عدم الإنتهاء من إنشاء الملعب، رغم وجود مساحة أرض مملوكة لوزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من ٥ أعوام تبلغ مساحتها فدان، مشيرا إلي أنه سبق إدراج الملعب والمدرجات ومبنى المرافق، في خطة الوزارة منذ عام ٢٠١٦ ، واستلم المقاول الملعب بالفعل، الا أنه حتي الان لم يتم اى إنشاءه.

وأضاف أن ذلك الملعب يخدم أكثر من خمس قري. وقال النائب محمد نجيب خالد، أن إنشاء ذلك الملعب يمثل أهمية كبيرة للشباب بالمنطقة، مطالبا بسرعة إنجازه.

وقال علاء خليل احد القيادات الشبابية بالقرية، ان هذا الملعب هو الوحيد فى المنطقة التى يتعدى سكانها أكثر من ١٠٠الف نسمه واكثر من خمس قرى و٢٠تابع، كما ان مركز الشباب يعد من المراكز المتميزة رياضيا وثقافيا علي مستوى المحافظة، حيث يحصل علي مراكز متقدمة في المسابقات الرياضيه والأنشطه ااثقافية والفنية.

واضاف أن شباب قرية الإتحاد والقرى المجاورة ينتظرون إنشاء ذلك الملعب بفارغ الصبر. وأكد أن الرئيس السيسي يحرص علي دعم الشباب وتوفير كافة الإمكانيات لبناء الشباب اجتماعيا ورياضيا وثقافيا.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن اللجنة ستسعي لإنشاء الملعب، والمدرجات، بالتنسيق مع الوزارة، لاسيما أن الأرض هي ملك للوزارة.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .