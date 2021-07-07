هشام حطب رئيساً لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

/639479/هشام-حطب-رئيسا-لبعثة-مصر-المشاركة-في-أولمبياد-طوكيو-2020
قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن يتولى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة ، مهمة رئاسة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم 22 يوليو الجاري .
ويستعرض دوت الخليج تصريحات هشام حطب وتجهيزات اللجنة الأولمبي المصرية من أجل السفر .
وتشهد الفترة الحالية التجهيزات الأخيرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل سفر البعثة التي ستغادر القاهرة على عدد من الرحلات .
تصريحات هشام حطب
وقال المهندس هشام حطب إن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بعدد 134 لاعبًا ولاعبة وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأبطال الذين نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية .
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: لدينا طموحات كبيرة في بعثتنا وفي قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وبذل الجهد من أجل رفع اسم مصر عاليا ، حيث هدفنا أن نحقق ميداليات في أولمبياد طوكيو ، ونتمنى أن يكون التوفيق مع لاعبينا في الأولمبياد .
الاتحاد المصري والإنضمام للأولمبياد
وأشار المهندس هشام حطب، إلى أن الاتحادات المصرية واللجنة الأولمبية اجتهدت لمدة 5 سنوات ، من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وكان هناك تحد كبير لمواجهة آثار فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد لمدة عام وهذا التحدي الكبير ستظهر نتائجة في مشاركة بعثتنا في أولمبياد طوكيو .
قائمة منتخب مصر الأولمبي
حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد .
خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي .
خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي .
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