هشام حطب رئيساً لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

/639479/هشام-حطب-رئيسا-لبعثة-مصر-المشاركة-في-أولمبياد-طوكيو-2020

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن يتولى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة ، مهمة رئاسة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم 22 يوليو الجاري .

ويستعرض دوت الخليج تصريحات هشام حطب وتجهيزات اللجنة الأولمبي المصرية من أجل السفر .

وتشهد الفترة الحالية التجهيزات الأخيرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل سفر البعثة التي ستغادر القاهرة على عدد من الرحلات .

تصريحات هشام حطب

وقال المهندس هشام حطب إن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بعدد 134 لاعبًا ولاعبة وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأبطال الذين نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية .

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: لدينا طموحات كبيرة في بعثتنا وفي قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وبذل الجهد من أجل رفع اسم مصر عاليا ، حيث هدفنا أن نحقق ميداليات في أولمبياد طوكيو ، ونتمنى أن يكون التوفيق مع لاعبينا في الأولمبياد .

الاتحاد المصري والإنضمام للأولمبياد

وأشار المهندس هشام حطب، إلى أن الاتحادات المصرية واللجنة الأولمبية اجتهدت لمدة 5 سنوات ، من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وكان هناك تحد كبير لمواجهة آثار فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد لمدة عام وهذا التحدي الكبير ستظهر نتائجة في مشاركة بعثتنا في أولمبياد طوكيو .

قائمة منتخب مصر الأولمبي

حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي .